Психиатр рассказал, как снимать напряжение во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/25680ca8-8c68-11ea-84c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com/Global Look Press

Дискомфорт, тревожность и напряжение, которые возникают во время вынужденного нахождения дома, помогут снять физические упражнения. Об этом рассказал главный внештатный психиатр Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Зураб Кекелидзе.

Врач рекомендует для борьбы с постоянной раздражительностью уединиться, полежать и постараться расслабить мышцы.

В случае, когда в мышцах сохраняется напряженность, то перед тем, как полежать и расслабиться, попробуйте заняться физическим упражнениям (гантели, приседания, упражнения стоя, сидя, лежа). Это эффективно, так как физкультура снимает тревогу и напряжение, — цитирует Кекелидзе ТАСС.

По мнению эксперта, настроение должно улучшиться уже через три дня.

Как писал NEWS.ru, на данный момент оснований считать, что распространение COVID-19 в РФ стабилизировалось, пока нет. Нужно неукоснительно соблюдать правила самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.