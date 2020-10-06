Эксперты рассказали, чем грозит новая методика расчёта МРОТ

https://static.news.ru/photo/cc79ddca-0880-11eb-92eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отвязать Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) от прожиточного минимума необходимо, однако это может привести к потере инструмента контроля и вычисления того, что можно будет приобрести на эти деньги, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры предпринимательства и логистики Университета им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

По его словам, привязка МРОТ к средней зарплате по стране является достаточно странным явлением, которое сформировано только на статистике. Она, в свою очередь, основывается на сведениях, полученных в налоговой системе и отчётах от организаций. Эксперт отметил, что всё ушло в «тёмную» и никак не учитывается.

На самом деле государство должно для себя определить, что оно делает: либо отдаёт зарплаты на откуп коммерческим предприятиям, либо всё-таки старается контролировать этот процесс, а тогда оно должно получить полноценный контроль над тем, как бизнес эти зарплаты платит, — заявил он.

Строганов подчеркнул, что единственный путь решения проблемы заключается в выравнивании экономического перекоса между Москвой, которая в течение нескольких десятилетий выступала в роли единственного крупного экономического центра страны, а также переводе в регионы промышленности, инфраструктуры и повышении благосостояния населения.

Это единственный нормальный, работающий экономический путь, то есть давать людям работу и поддерживать жизнь региона, — добавил эксперт.

В свою очередь, директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон заявил, что все значения останутся на прежнем уровне, отметив, что даже при увеличении МРОТ зарплаты не выросли бы, передаёт ОТР.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что согласно новой методике расчёта, МРОТ в России будет превышать прожиточный минимум. Он пояснил, что в 2021 году разница между МРОТ и прожиточным минимумом составит 90 рублей, а в 2022-м — около 500 рублей.