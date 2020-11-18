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Эксперты РАН назвали самый верный способ выхода из кризиса

01:58, 18 ноября 2020 587
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Экономисты РАН считают, что выход из кризиса и прирост ВВП в ближайшие три года может обеспечить повышение пенсий и зарплат. Анализ ситуации и прогноз развития эксперты сделали во время международной конференции по макроэкономическому анализу.

Индексация пенсий и зарплат может привести к наращиванию выпуска во многих отраслях.

Быстрое повышение зарплат и пенсий оживит производства: семьи купят миллионы дополнительных автомобилей, холодильников и стиральных машин, — приводит мнение экономистов РГ.

Если же проиндексировать пенсии на 5% быстрее запланированного уровня в год, то позволит повысить реальные темпы роста потребления домашних хозяйств на 0,5% ежегодно. Именно потребительский спрос, который определяется доходами семей и масштабами кредитования, будет основным фактором экономической динамики в ближайшие годы.

И если доходы россиян вырастут, бизнес посчитает это как возможность для увеличения оборотов и станет вкладывать средства в производство. Только стимулирование спроса поможет стране справиться с низкой загрузкой мощностей предприятий и увеличить эффективность работы сотрудников, уверены эксперты РАН.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с начала нынешнего года российский рубль существенно обесценился к доллару, а по отношению к евро нацвалюта вообще обновила шестилетний максимум. Крутое пике рубля разгоняет инфляцию, однако не так сильно, как думают некоторые. Рост цен отчасти сдержало падение спроса на импорт.

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