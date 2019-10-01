https://static.news.ru/photo/ed94cff0-e4c9-11e9-a970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средний размер просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) за год сократился почти на 25%. Как сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), по итогам августа сумма составила 11 тысяч рублей.

В НАПКА считают, что на эту тенденцию повлияли ужесточение регулирования рынка МФО, восстановление платёжной дисциплины россиян и развитие института кредитных историй. Такие же аргументы приводит и гендиректор «М.Б.А. Финансы» Фёдор Вахата.

Мы полагаем, что снижение связано с изменениями регулирования микрофинансового рынка: тщательнее проверяется кредитная история заемщиков, регулируются процентные ставки и условия предоставления кредитов, — цитирует его РИА Новости .

Президент НАПКА Эльман Мехтиев ожидает, что в будущем средняя сумма «просрочки» продолжит снижение. На это, по его словам, должен повлиять расчёт долговой нагрузки заёмщиков.

Как ранее писал News.ru, c 1 октября банки и МФО при выдаче кредита обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку граждан. Эта мера будет применяться только при получении новых займов.