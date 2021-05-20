Эксперты подсчитали, сколько российского мороженого ушло за рубеж

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В январе - марте 2021 года в страны ЕЭС было отправлено более 5,6 тонны российского мороженого. Это значение превысило показатели за аналогичный период прошлого года на 13%. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как сообщают эксперты, выручка за продажу лакомства увеличилась на 61% и достигла $14 млн. Самыми большими любителями российского мороженого оказались США и Китай. Так, в Штаты Россия экспортировала 1,9 тысячи тонн на сумму $4,7 млн, что в 3,7 раза больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что предприятия РФ в 2020 году произвели 451 тысячу тонн мороженого, что на 8% больше показателя предыдущего года. Также увеличился и его экспорт. За пять лет он вырос в два раза, с 13 тысяч тонн в 2015 году до 26 тысяч в 2020-м.

В Советском Союзе наблюдался парадокс: возникал дефицит различных товаров, но ни разу — мороженого. Ни в жару, ни весной, ни осенью, ни в холод. Понятие «парадокс мороженого» вошло даже в учебники, и никто не мог понять эту загадку на фоне провалов в советской экономике, — рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он добавил, что российское мороженое — это высококачественный продукт и по молочному компоненту он относится к разряду пломбиров, не имеющих аналогов в мире. Поэтому неудивительно, что он востребован в США, где потребление мороженого очень высокое, считает эксперт.

В настоящее время в список импортёров российского мороженого входит 35 стран, в том числе Монголия, Украина, Канада, Швеция, Дания, Швейцария, Сенегал, Конго, ОАЭ и Кот-д’Ивуар.

Ранее сообщалось, что около 40% российских производителей мороженого не успевают начать обязательную маркировку продукции к указанному сроку. Так, полностью готовы к процедуре 62% производителей мороженого, для 30% есть риск задержки на одну — три недели, остальные не выходят на связь.