Эксперты оценили убыток малого бизнеса от коронавируса в триллион рублей

https://static.news.ru/photo/ff4883e4-1340-11eb-8124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Убыток малого и среднего бизнеса по итогам года составит не менее 1 трлн рублей. Основной удар придётся на сферы услуг, торговли и общепита.

Это почти 0,9% ВВП страны, так как малые и средние предприятия составляют пятую часть экономики, прогнозирует президент «Опоры России» Александр Калинин.

Однако есть одно «но»: наиболее пострадавшие в пандемию отрасли — услуги, торговля, общепит — состоят в основном именно из МСП. Так что фактическая цифра будет даже выше, — цитируют Калинина «Известия».

При этом, чтобы пережить вторую волну кризиса, вызванного пандемией, у бизнеса нет запаса прочности.

Если в начале эпидемии у предпринимателей были деньги на депозитах, запасы товаров на складах, оборотный капитал, и не работать два месяца еще можно было себе позволить, то теперь все по-другому. Если случится второй локдаун, будут массовые закрытия, и уже навсегда, — сделал вывод бизнесмен.

В период с августа 2019 по август 2020 года в России закрылись 1,16 млн малых и средних предприятий. Чистые закрытия составили 247 тыс. компаний. За период с августа 2018 по август 2019 года таких было всего 80 тыс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прирост заболеваний коронавирусом в России превысил весенний антирекорд, но власти не спешат принимать те же ограничительные меры, что были в апреле и мае. Так, в Минпромторге пока не видят необходимости закрывать магазины и кафе, о чём сообщил глава министерства Денис Мантуров.