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Девальвации рубля после ослабления его курса не происходит. Российская валюта подстраивается под новую ситуацию на мировых сырьевых рынках, считают эксперты.

Как отмечает главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова, при стоимости в $30 за баррель, фундаментальное значение курса доллара составляет около 77 рублей. Учитывая намерения Министерства финансов продавать валюту, можно предположить, что ведомство пытается «заякорить рынок» на уровне около 75 рублей за доллар или немного ниже.

Если цены на нефть завтра вернутся на значение $40 [за баррель], то, соответственно, рубль с 77 уйдёт на 72, — цитирует Орлову ТАСС.

По её словам, снижение цены на нефть на $10 за баррель ослабляет курс к доллару на 5 рублей.

Вместе с тем, по мнению Орловой, ситуация с ценами на нефть может ускорить инфляцию. С ней согласен и директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. По его мнению, инфляция будет находиться в диапазоне 4,5–5% в годовом выражении.

Низкие цены на нефть смягчают последствия вирусного кризиса в мире, наш бюджет станет дефицитным в пределах 2–3% ВВП. Придётся спасать региональные бюджеты из-за просадки по налогу на прибыль, спасать бизнес: стройку, туризм, транспорт, — прогнозирует Вайсберг.

Он также высказал предположение, что «нефть опустилась с „запасом“ и, при улучшении ситуации в Китае,может скорректироваться чуть вверх».

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о продлении. Это означает её завершение 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.