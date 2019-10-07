https://static.news.ru/photo/1369107a-e8c5-11e9-984b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В России в 2019 году чаще всего покупали в Интернете бытовую технику и гаджеты. Эксперты отмечают рост онлайн-продаж на 5%.

Как свидетельствуют данные платформы «Такском», средний чек на покупку электроники за этот период составил 8,4 тысячи рублей. Одежда и обувь в среднем россиянам обходились в 4,3 тысячи рублей, уточняет RT .

Также в рейтинг самых продаваемых вошли парфюмерия и косметика, продукты питания, а также товары для ремонта и дома.

Как ранее писал News.ru, покупки книг в интернет-магазинах становятся всё более заметным трендом. Литературу стали чаще искать в Сети не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих регионах России.

По мнению экспертов, в ближайшие годы рост онлайн-продаж книг только усилится. В топ-5 регионов по количеству заказов литературы попали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области.