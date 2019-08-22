https://static.news.ru/photo/932702ba-c474-11e9-a296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство отчёт о перспективах введения в России четырёхдневной рабочей недели. Это следует из перечня поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Переход на четырёхдневку чреват убытками и при сокращении рабочих часов, и без него, уверен профессор РАНХиГС Александр Щербаков. По его словам, если работать четыре дня по восемь часов, рабочее время сократится на 20%. В этом случае примерно на ту же величину снизится и объём производства товаров и услуг — соответственно, примерно на 20% может сократиться и ВВП.

Ранее в поддержку четырёхдневной рабочей недели и сохранении зарплат на прежнем уровне высказывались представители профсоюзов. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, Россия входит в тройку стран, где работают больше всего. По последним данным за 2017 год, наши сограждане трудятся в среднем 1,98 тыс. часов в год. Больше работают только в Южной Корее и Мексике пишет газета « Известия ».

В Минтруде ранее заявляли, что законодательство не запрещает переход на четырёхдневную рабочую неделю. В Трудовом кодексе указан лишь максимум рабочих часов, а минимум не определён.

Как ранее писал News.ru, эксперты ВНИИ труда заявили о нецелесообразности сокращения трудового дня. По их мнению, это может быть невыгодно работникам: в таком случае они могут получить меньшую зарплату.