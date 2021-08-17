Петербуржцев предупредили о подорожании жилья из-за новых станций метро

В Санкт-Петербурге до 2032 года должны появиться 12 новых станций метро. Их открытие сильно повлияет на стоимость жилья в сторону увеличения. Об этом «Невским новостям» сообщил президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

Метро — это основной фактор доступности жилья. Благодаря новым станциям у некоторых районов откроется второе дыхание. Это придаст огромный новый импульс, туда сразу пойдут деньги, инвесторы, — отметил эксперт.

По его словам, цены на жильё вырастут на 10–15% из-за появления новых станций подземки. Если сейчас квадратный метр в старых домах в среднем стоит 144 тыс. рублей, то с появлением метро «метр» подскочит выше 160 тыс. рублей, считает специалист.

Горский считает, что для новых районов открытие станций станет спасением, потому что из-за разгрузки транспортной сети станет меньше пробок.

Он добавил, что в новостройках также произойдёт повышение цен. Так, «однушка» площадью 35 кв. м может подорожать в среднем на 700–800 тыс. рублей при появлении новой станции в пешей доступности.

Ранее были названы три города, где цены на однокомнатные квартиры растут быстрее других. Ими оказались Сочи, Иркутск и Севастополь. Так, за последние пять лет «однушки» в Сочи подорожали на 122,09%, и их средняя цена сейчас составляет 5,6 млн рублей.