Эксперт усомнился в огромных заработках «цветочников» к 1 сентября

Эксперт прокомментировал инициативу заморозить цены на цветы к 1 сентября, заявив, что подорожание не связано с началом школьных занятий, а сами россияне не так часто покупают букеты к празднику. Об этом в интервью радио Sputnik заявил флорист, управляющий интернет-магазина Obradoval.ru Георгий Сухаржевский.

Флорист заявил , что за последние несколько лет традиция дарить учителям цветы на 1 сентября сохранилась лишь у первоклассников, а остальные приобретают один букет от всего класса. Поэтому говорить о том, что перед 1 сентября цветочники зарабатывают огромные деньги, нельзя. Само же повышение цен зависит не от конкретного магазина, а от закупочных цен на оптовых базах.

Соответственно, если поставщик цены поднимет, мы это увеличение цены будем в дальнейшем на конечного потребителя перекладывать. Если закупочная цена не меняется, то никто цены повышать не будет, — пояснил Сухаржевский.

По словам флориста, цены на цветы в первую очередь зависят от курса евро, так как основная масса цветов импортируется через Нидерланды. Кроме того, из-за пандемии закрылось большое количество теплиц, которые занимаются выращиванием цветов, что также повлияло на ситуацию. Стандартный же рост закупочных цен на цветы составляет около 10% в год.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру торговли Денису Мантурову с просьбой заморозить цены на самые популярные «школьные» сорта цветов к 1 сентября. Он заявил, что такая мера позволит родителям учеников избежать дополнительной финансовой нагрузки и остановит несправедливое обогащение «цветочных магнатов» во время праздника.