Эксперт усомнился в огромных заработках «цветочников» к 1 сентября

Эксперт прокомментировал инициативу заморозить цены на цветы к 1 сентября, заявив, что подорожание не связано с началом школьных занятий, а сами россияне не так часто покупают букеты к празднику. Об этом в интервью радио Sputnik заявил флорист, управляющий интернет-магазина Obradoval.ru Георгий Сухаржевский.
Флорист
Соответственно, если поставщик цены поднимет, мы это увеличение цены будем в дальнейшем на конечного потребителя перекладывать. Если закупочная цена не меняется, то никто цены повышать не будет, — пояснил Сухаржевский.
По словам флориста, цены на цветы в первую очередь зависят от курса евро, так как основная масса цветов импортируется через Нидерланды. Кроме того, из-за пандемии закрылось большое количество теплиц, которые занимаются выращиванием цветов, что также повлияло на ситуацию. Стандартный же рост закупочных цен на цветы составляет около 10% в год.
Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру торговли Денису Мантурову с просьбой заморозить цены на самые популярные «школьные» сорта цветов к 1 сентября. Он заявил, что такая мера позволит родителям учеников избежать дополнительной финансовой нагрузки и остановит несправедливое обогащение «цветочных магнатов» во время праздника.