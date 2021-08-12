Министра торговли попросили заморозить цены на цветы к 1 сентября

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру торговли Денису Мантурову с просьбой заморозить цены на цветы к 1 сентября. Речь идёт о популярных «школьных» сортах, говорится в официальном обращении на имя главы министерства, пишет RT.

По мнению Петрова, это позволит родителям учеников избежать дополнительной финансовой нагрузки. Тем более что сам процесс подготовки к новому учебному году очень затратный. Особенно это заметно в семьях, где в школу собирают сразу несколько детей.

По мнению общественника, несмотря на принятые президентом меры поддержки в сумме 10 тысяч рублей на сбор ребёнка в школу, траты всё равно серьёзно перегружают семейный бюджет.

Прошу вас рассмотреть идею о внедрении ежегодной практики заморозки цен с конца августа до середины сентября на самые популярные «школьные» сорта цветов. Цель — пресечь несправедливое обогащение «цветочных магнатов» и обеспечить доступ россиян к покупке цветов по разумным ценам, — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в связи с пандемией правительство РФ поставило ключевую задачу — оказать финансовую помощь семьям с детьми на всех этапах их воспитания. Были пересмотрены ранее действующие социальные выплаты на детей, а также введены новые.