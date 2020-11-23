Эксперт считает, что США уступят Китаю на рынке переработки нефти

https://static.news.ru/photo/f7162dca-2d80-11eb-af09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephan Schulz/ZB/Global Look Press

Потребление нефтепродуктов в Азии будет расти. В связи с этим США уступят Китаю первенство на рынке переработки нефти. Об этом заявил эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов.

О перспективах смены лидера сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). По его данным, в 2021 году США, которые лидировали на этом рынке с середины XIX века, окажутся на втором месте после КНР. В частности, в Китае строятся четыре новых нефтеперерабатывающих завода, тогда как в США они закрываются.

Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса спрос на нефтепродукты падает. Но не везде. В Китае и других странах Азии экономика быстро восстанавливается, в отличие от Европы и США.

Там кроме Китая ещё Индия рядом, Индонезия, Пакистан — в общей сложности три миллиарда человек. И у них потребление нефти сейчас в 10 раз меньше, чем в США и Европе. Конечно, они будут догонять, хотя бы в два-три раза они увеличат потребление, — цитирует радио Sputnik Хуршудова.

Он добавил, что у США рынок ограничен, они поставляют бензин в Канаду, Мексику, и небольшое количество поставляют танкерами в Юго-Восточную Азию. Однако, по мнению эксперта, бензин возить танкерами дорого. Выгодно поставлять нефть по трубам или крупными танкерами, а на месте её переработать и сразу продать.

Как писал NEWS.ru, выход Объединённых Арабских Эмиратов из соглашения ОПЕК+ может привести к полному распаду сделки и очередному обвалу цен на нефть.