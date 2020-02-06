https://static.news.ru/photo/9a4c6da6-48d5-11ea-a63c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко в беседе с NEWS.ru отметил, что предложенный вице-премьером Андреем Белоусовым объем предполагаемых трат из ФНБ в размере 300 млрд руб., соответствует ранее заявленным позициям Минфина и Банка России.

Как напомнил Максименко, и экономист Антон Силуанов, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечали, что подобные темпы расходования средств «излишков» в 7% ВВП способны увеличить потенциальные темпы роста экономики, но без ущерба для макроэкономической стабильности.

Потенциальный инфляционный эффект будет нивелирован дезинфляционным влиянием укреплением национальной валюты. В ЦБ для учета трат из ФНБ готовы скорректировать объем регулярных покупок валюты в рамках бюджетного правила, — пояснил руководитель партнёрских программ «Линейки».

Как подсчитал Максименко, при ожидаемом ВВП по итогам 2020 года в 112 трлн 863 млрд руб. дополнительные инвестиции из ФНБ в 300 млрд руб. эквивалентны 0,25% ВВП. Он пояснил, что при таком варианте показатели выглядят действительно «инфляционно-безопасными», особенно сейчас, когда годовая инфляция резко отклонилась от целевого значения в 4,0%, составив по последним данным 2,5%.

К тому же исходя из их природы, по словам президента Владимира Путина, приоритетом для инвестиций станут проекты, снимающие инфраструктурные ограничения в регионах, потенциальный инфляционный эффект будет распределён по времени и не окажет заметного влияния на общий уровень роста потребительских цен, — уверен Максименко.

Глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее заявил, что на данный момент уже сформирован список из более чем десяти проектов, надёжность которых позволит в них инвестировать средства ФНБ. Как пояснил Максименко, 300 млрд руб. из ФНБ соответствуют 2,5% совокупным инвестициям в основной капитал, что будет также способствовать увеличению их доли в ВВП.

По итогам 2019 года этот показатель вырос на 0,7 п. п. до 21,2%, что по-прежнему ниже ориентира в 25%, озвученного президентом Путиным для правительства. В условиях низких темпов роста частных инвестиций нацпроекты и дополнительные траты ФНБ являются необходимым элементом для перестройки модели экономики от потребления к инвестициям, — заверил Максименко.

В то же время роль бизнеса также важна, так как в нацпроектах их доля должна составить порядка 19%. Поэтому озвученное намерение премьера Михаила Мишустина начать диалог с бизнесом можно только приветствовать, считает эксперт.

Как писал NEWS.ru, ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов прокомментировал работу кабинета министров, который работал при экс-премьере Дмитрии Медведеве. Он назвал её «хорошим заделом».