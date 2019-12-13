Руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов считает, что США и Китай могут прийти к компромиссу в согласовании своих интересов. Это поможет снять напряжённость в торговле и производстве по всему миру.
Штаты отказываются от определённых уже введённых и планируемых повышенных пошлин на импорт из Поднебесной, а она в ответ увеличивает закупки американских товаров, прежде всего сельхозпродукции. Именно компромиссность позиции, то, что она уравновешивает интересы сторон, позволяет надеяться на закрепление её в соглашении, — говорит Удилов.
Эксперт также отмечает, что соглашение между двумя странами благоприятно скажется на внешней торговле России. Страна зависит от мирового спроса на товары, ресурсы и энергоносители. Подписание документа дало бы более сильные стимулы для вложений в российские активы для иностранных инвесторов. Также соглашение могло бы стать импульсом для повышения ВВП в России, считает Удилов.
Однако предположить, как далее будут развиваться события, достаточно затруднительно, договорённости в данной сфере хрупки. Полноценного стремления к сотрудничеству между Пекином и Вашингтоном нет, каждый из них держит свои «камни за пазухой», — добавил Евгений Удилов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сделку между США и Китаем прокомментировал руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.
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