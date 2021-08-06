Эксперт: российская экономика зашла в стагнационный тупик

Российская экономика в настоящее время отличается своей устойчивой стагнационной природой, веских предпосылок для модернизации в ближайшем будущем ожидать не стоит. Такое мнение высказал NEWS.ru учёный-экономист и публицист Андрей Колганов.

По его словам, устойчивость национальной макроэкономической модели объясняется прежде всего однобокостью экспортного ориентирования. Значительной частью российских доходов от продаж за границу по-прежнему остаются нефть и газ. Спрос на эти сырьевые продукты в зарубежных странах является стабильно высоким, несмотря на периодические скачки цен на природные ресурсы, что позволяет властям РФ не заботиться о диверсификации собственной экономики.

В целом Россия сумела за последние 30 лет адаптироваться к стандартам рыночной экономики. В стране обеспечивается финансирование производственной инфраструктуры, более-менее функционирует система ЖКХ и прочее. Однако за это время никто из чиновников не озаботился кардинальной сменой экономической модели, которая лишь усиливает отставание РФ от ведущих западноевропейских стран, — подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что, несмотря на это, в некоторых отраслях национальной экономики произошли точечные улучшения. В качестве примеров Колганов привёл разработку технологий по добыче сжиженного газа, производство титановых заготовок для самолётов и другие. Однако, по его словам, этого недостаточно для существенного роста всей экономики в целом.

За последние годы Россия ещё больше нарастила технологическое отставание от ведущих мировых держав. Однако страну спасает своего рода подушка безопасности в виде успешно функционирующего атомного, оборонного и космического секторов. В то же время этого может не хватить в случае наступления мирового финансового кризиса, — заявил Колганов.

По его мнению, российской экономике нужны стабильные иностранные инвестиции, приходу которых на внутренний рынок в настоящее время препятствуют различные бюрократические барьеры, а также «чиновничье покровительство бизнесу» в малых регионах страны.

Ближайший финансовый кризис следует ожидать не раньше 2027 года. Предыдущий экономический цикл подошёл к концу в 2018-м, когда в США произошло сильное падение фондового рынка. В следующие же два года в Америке наблюдалась волнообразная смена динамик — от роста к проседанию. Большую роль в этом сыграла в том числе коронавирусная пандемия. Россия справится с новым кризисом, однако его последствия для страны могут быть довольно серьёзные, — заключил эксперт.

Ранее в США назвали главную ошибку действующего президента страны Джо Байдена в отношении России. По мнению авторов американского издания Bloomberg, экономика РФ в настоящее время является одной из наиболее устойчивых экономик в мире, а в её экспортной структуре присутствуют не только продукты нефтегазового сектора.