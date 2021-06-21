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Экономика

Эксперт рассказал о снижении рейтинга госкомпаний за вредные выбросы

14:11, 21 июня 2021
Фото: unsplash.com

Большие штрафы, которые могут выписать компаниям, не снижающим уровень вредных выбросов, негативно скажутся на общем кредитном рейтинге. Об этом NEWS.ru сообщил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Потенциальные штрафы и принятие больших расходов, чтобы минимизировать уровень рисков, а также расходы на специальное оборудование приведут к изменению кредитного рейтинга той или иной компании, — рассказал эксперт.

Кроме того, с закупкой нового оборудования и изменением инфраструктуры в целом предприятия начинают развиваться по-другому. Данную меру можно назвать новым витком экономического развития. Приобретение новых технологий, которые позволят существенно снизить вредные выбросы — это не только финансовые издержки, но и игра в долгосрочную перспективу, когда повышается уровень эффективности производства и экологичности в целом.

Ранее стало известно, какие компании накажут за вредные выбросы. UC Rusal, «Норникель», Evraz, Магнитогорский металлургический комбинат, «Северсталь» и другие компании могут начать штрафовать, если они не снизят на 20% количество вредных выбросов к 2024 году.

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