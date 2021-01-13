Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин в ближайшие месяцы

https://static.news.ru/photo/7f1136ec-5622-11eb-aee8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко считает, что в 2021 году рост цен на бензин в России не превысит уровня официальной инфляции. По его словам, для потребителей стоимость окажется относительно стабильной.
Это связано с тем, что розничный топливный рынок — социально чувствительный для государства, поэтому он, по сути, государством же неформально регулируется, — пояснил Тищенко в беседе с РИА Новости.
В конце 2020 года топливо начало расти в цене на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Причинами стали падение рубля и увеличение стоимости нефти.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за 2020 год стоимость бензина на российских АЗС выросла сильнее, чем в 2019-м. Средняя по стране цена топлива в розницу с 1 января 2020-го прибавила 2,4%, в то время как за прошлый год аналогичный рост не превысил 2%. Между тем у бензина в 2020-м был весомый повод не только не дорожать, но даже терять в цене. Как быстро будет дорожать бензин в 2021 году, разбирался NEWS.ru.