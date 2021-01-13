Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин в ближайшие месяцы

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Темпы роста цен в 2021 году быстро вернутся к прогнозируемым Центробанком 4% с декабрьского уровня 4,9%. Большую часть года они будут колебаться в диапазоне 3–3,5%.

Мы ожидаем инфляцию в коридоре 3–3,5% большую часть следующего года, — цитирует гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергея Тищенко РИА Новости. По словам эксперта, на данный момент экономическая активность остаётся...