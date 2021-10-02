Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году

Перед Новым годом традиционно наблюдается рост спроса на игристые вина. При этом ряд граждан предпочитает закупаться заранее, предполагая рост цен перед праздниками. о том, что будет с ценами на шампанское в конце декабря, в интервью агентству ПРАЙМ рассказал директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По словам эксперта, прямо сейчас закупаться шампанским к новогодним праздникам причин нет. Рост цен на игристые вина ожидается в пределах инфляции — на 7-10%. Кроме того, производители заранее готовятся к увеличению спроса к праздникам и наращивают выпуск продукта.

Однако стоит помнить, что производство игристого зависит в том числе от работы сельского хозяйства, а эта отрасль подвержена сезонным факторам.

Технология производства шампанского диктует свои условия, которые необходимо соблюдать. Поэтому резко нарастить его выпуск довольно проблематично, — отметил Остапкович.

Тем не менее, дефицита напитка к Новому году ожидать не стоит.

Стоимость импортного игристого вина будет зависеть от курса рубля, который, в свою очередь, зависить от цены на энергоресурсы. В настоящее время на рынке угдеводородов всё хорошо. резких колебаний курса не ожидается, следовательно, скачков цен на зарубежные сорта вина также не предвидится, заключает эсперт.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства подготовило законопроект, позволяющий производителям менять этикетки с «игристого вина» на «шампанское». Это коснётся продукции, место происхождения которой будет зарегистрировано в соответствии с российским законодательством.