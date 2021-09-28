Минсельхоз предложил вернуть название «шампанское» игристому вину

Министерство сельского хозяйства подготовило законопроект, позволяющий производителям менять этикетки с «игристого вина» на «шампанское». Это коснётся продукции, место происхождения которой будет зарегистрировано в соответствии с российским законодательством. Соответствующее предложение, как сообщает ТАСС, появилось на федеральном портале нормативных правовых актов.
Минсельхоз РФ
На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова «игристое вино» допускается заменять словом «шампанское» для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара «шампанское» при условии его государственной регистрации в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, — отмечается в документе.
Напомним, 2 июля президент Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Новый документ исключает среди прочего понятие «шампанское». Разрешение его использовать оставлено только для напитков, произведённых в России. Это стало причиной международного скандала, когда один из крупнейших мировых производителей шампанского Moёt Hennessy отказался пересертифицировать свои шампанские вина на категорию «игристое вино» и менять маркировку продукции. Позже компания согласилась с новыми условиями.
В Союзе виноградарей и виноделов назвали урегулирование спора вокруг российского закона о маркировке шампанского свидетельством того, что вся эта полемика была хайпом и недоразумением. Об этом заявил глава организации Леонид Попович.