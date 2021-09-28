Минсельхоз предложил вернуть название «шампанское» игристому вину

Министерство сельского хозяйства подготовило законопроект, позволяющий производителям менять этикетки с «игристого вина» на «шампанское». Это коснётся продукции, место происхождения которой будет зарегистрировано в соответствии с российским законодательством. Соответствующее предложение, как сообщает ТАСС, появилось на федеральном портале нормативных правовых актов.

Минсельхоз РФ предложил внести изменения в закон о виноградарстве и виноделии, касающийся наименования готовой продукции.

На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова «игристое вино» допускается заменять словом «шампанское» для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара «шампанское» при условии его государственной регистрации в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, — отмечается в документе.

Напомним, 2 июля президент Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Новый документ исключает среди прочего понятие «шампанское». Разрешение его использовать оставлено только для напитков, произведённых в России. Это стало причиной международного скандала, когда один из крупнейших мировых производителей шампанского Moёt Hennessy отказался пересертифицировать свои шампанские вина на категорию «игристое вино» и менять маркировку продукции. Позже компания согласилась с новыми условиями.

В Союзе виноградарей и виноделов назвали урегулирование спора вокруг российского закона о маркировке шампанского свидетельством того, что вся эта полемика была хайпом и недоразумением. Об этом заявил глава организации Леонид Попович.