России предрекли ухудшение ситуации с голодом

Российские показатели по количеству голодных выглядят лучше, чем в целом по миру. При этом есть основания считать, что эти данные изменятся в худшую сторону. Об этом «Новым Известиям» сообщил журналист Дмитрий Колезев.

В 2014–2016 годах очень остро не хватало еды около 1 млн человек и умеренно нуждались в пище около 12 млн. человек. За несколько лет эти показатели снизились и средние значения составили 1,5% с сильной и 11,4% с умеренной нехваткой еды соответственно.

В 2020–2021 году росли цены на продовольствие, а реальные доходы населения снизились. Так что в следующем докладе ЮНИСЕФ мы можем увидеть ухудшение ситуации, — отмечает эксперт.

Кроме того, у российских значений есть сноска, что они основаны на официальной национальной статистике, подмечает Колезев. Если обратить на неё внимание, то любой эксперт может сказать о том, что официальные данные не отражают реальную картину и всё намного хуже. Однако это официальный доклад ЮНИСЕФ и других данных на сегодняшний день нет.

Ранее стало известно, что Россия стала покупать сахар за рубежом. В Россию ввезли 37,4 тыс. тонн импортного сахара. По данным Минсельхоза, эта мера должна насытить внутренний рынок, обеспечить потребности страны и стабилизировать цены.