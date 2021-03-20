Эксперт предупредил, когда не стоит связываться с долларами

https://static.news.ru/photo/47dea554-3fe0-11eb-bb07-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Вложения в валюту не имеют большого смысла и чреваты негативными последствиями, если они производятся текущими денежными средствами. Об этом сообщил доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г.В. Плеханова Максим Марков.

В интервью агентству «Прайм» Марков отметил , что если у человека все деньги уходят на покрытие текущих расходов и не остаётся финансовых излишков, заниматься валютными инвестициями не стоит.

Курс доллара претерпевает значительные колебания как в целом, так и в последнее время. Поэтому не стоит рассчитывать улучшить свое благосостояние за счет вложений в него своих текущих денежных средств, — сказал эксперт.

Марков отмечает, что динамика курса доллара в краткосрочной перспективе непредсказуема, стоимость валюты может расти, а может стремительно снижаться. Поэтому текущие средства следует держать в той валюте, в которой происходят траты, то есть в рублях.

Заработать на курсе доллара можно, к примеру, в то случае, если покупать валюту задолго до поездки за рубеж. Но в любом случае, инвестировать следует только избыток средств, когда покрыты текущие и планируемые расходы, резюмировал финансист.

Ранее NEWS.ru писал, что богатейшие люди мира потеряли десятки миллиардов долларов за день.