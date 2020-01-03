Ставки по ипотечным кредитам в России могут понизиться в 2020 году на 0,2-0,3%. Такого мнения придерживается финансовый аналитик Алексей Коренев.
Он ожидает, что ЦБ РФ будет один или два раза в течение года снижать ключевую ставку, и в итоге она может опуститься до 6%. Ключевая ставка, по словам эксперта, «потянет» за собой ипотеку.
Удешевление кредита, в свою очередь, повысит на него спрос. Коренев полагает, что в 2020 году количество выданных ипотечных кредитов превысит показатель 2019-го. Для того чтобы достичь уровня двухгодичной давности, потребуется ещё год,
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты не ожидают массовой скупки квартир россиянами в связи со снижением ставок по ипотеке. Они объясняют это отсутствием роста доходов граждан.
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