https://static.news.ru/photo/d1e55a40-2fce-11ea-9185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ставки по ипотечным кредитам в России могут понизиться в 2020 году на 0,2-0,3%. Такого мнения придерживается финансовый аналитик Алексей Коренев.

Он ожидает, что ЦБ РФ будет один или два раза в течение года снижать ключевую ставку, и в итоге она может опуститься до 6%. Ключевая ставка, по словам эксперта, «потянет» за собой ипотеку.

Удешевление кредита, в свою очередь, повысит на него спрос. Коренев полагает, что в 2020 году количество выданных ипотечных кредитов превысит показатель 2019-го. Для того чтобы достичь уровня двухгодичной давности, потребуется ещё год, сообщает Ura.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты не ожидают массовой скупки квартир россиянами в связи со снижением ставок по ипотеке. Они объясняют это отсутствием роста доходов граждан.