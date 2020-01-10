https://static.news.ru/photo/4d227ebe-3465-11ea-9f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: ОАО

Экономист Дмитрий Болкунец прокомментировал решение президента Белоруссии ввести экологический налог на транзит нефти из РФ в размере 50%.

По его словам, российский бизнес не смирится с налогом белорусского лидера и начнёт искать альтернативные маршруты поставки. Возможно, придётся задействовать железнодорожный или морской транспорт.

В таком случае белорусский бюджет понесет катастрофические потери. Без российской нефти белорусская экономика столкнётся с чудовищным кризисом, — цитирует «Царьград» слова эксперта.

Как писал NEWS.ru ранее, Рига предложила Белоруссии помощь в организации транзитных поставок в случае, если Россия прекратит поставлять нефть. Москва и Минск подписали график поставок нефти. Прокачка нефти восстановилась на территорию Белоруссии 4 января.