За счёт нефти не решить всех проблем: эксперт оценил планы повысить НДПИ

https://static.news.ru/photo/5ae54f3c-c38d-11eb-a63e-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

В Минэнерго заявили, что расширение налога на дополнительный доход у нефтяников до 2024 года не планируется, хотя такие предложения звучат постоянно. Старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара, кандидат экономических наук Сергей Жаворонков считает, что вообще неправильно за счёт добычи нефти и других полезных ископаемых решать все проблемы государства. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

Основной налог, который платят нефтяники, — это не налог на дополнительный доход, а налог на добычу полезных ископаемых. В январе рентный коэффициент был повышен в 3,5 раза. Да, у нас снижаются экспортные пошлины на углеводороды, но при этом повышается НДПИ. Я считаю, что налоги повышать не надо, потому что у государства есть большое количество непроизводственных расходов. Так, треть бюджета тратится на военные расходы и силовые структуры, а нефтяная отрасль — это не волшебная палочка, которая сама по себе генерирует прибыль, — заявил Жаворонков.

Он пояснил, что на разработку месторождений уходят большие деньги, но если добыча не оправдывает ожиданий, государство не компенсирует средства, так как это входит в понятие «коммерческий риск».

Мне странно слышать аргументы, мол, цены на нефть выросли, давайте повысим налоги. А когда цены падают, налоги разве понижают? Нет, — подчеркнул эксперт.

В августе прошлого года главы «Роснефти» Игорь Сечин, «Газпром нефти» Александр Дюков, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов и «Татнефти» Наиль Маганов пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на повышение Минфином налога на дополнительный доход (НДД). В совместном письме говорится, что корректировка НДД и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) Минфина за 10 лет приведёт к потере 35 тысяч рабочих мест, а также к падению доходов бюджета на 4,5 триллиона рублей и снижению добычи нефти на 600 миллионов тонн. Также отмечается, что добыча проектов с НДД за 10 лет снизится на 340 миллионов тонн, инвестиции упадут на 2,3 триллиона рублей, бюджет потеряет 2,5 триллиона рублей.