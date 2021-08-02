Экономист сравнила поддержку малого и среднего бизнеса в России и Европе

Уровень поддержки малого и среднего бизнеса в России и Европе несопоставим по размерам и значимости для предприятий. Такое мнение NEWS.ru выразила экономист и сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.

По её словам, выделение денежных средств мэром Москвы Сергеем Собяниным (5 млрд рублей) и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным (8 млрд рублей) будет недостаточно для восстановления малых предприятий от последствий коронавирусной пандемии. Однако небольшой в сравнении с Европой размер денежных выплат объясняется тем фактом, что в России не было таких жёстких локдаунов. В то же время уровень деловой активности в стране продолжает оставаться невысоким, уточнила аналитик.

В России не было таких жёстких локдаунов бизнеса, как в Европе, из-за чего РФ выходит из коронавирусного кризиса с небольшими финансовыми потерями. Однако уровень деловой активности (индекс PMI) в промышленном секторе страны падает уже второй месяц подряд, что может негативным образом сказаться на экономическом росте, — подчеркнула Куликова.

Среди важнейших факторов недостаточного восстановления малых и средних отечественных предприятий от кризиса эксперт назвала повышение ключевой ставки ЦБ, а также «странные» меры правительства по борьбе с коронавирусом.

Вся эта история с введением и скорой отменой QR-кодов в Москве «убила» значительную часть малого ресторанного бизнеса, предприятия общепита физически не могли позволить себе несколько недель простоя. Это очень «странное» решение столичных властей, — заключила она.

Среди возможных вариантов экономической помощи малых и средним российским предприятиям Куликова отвергла так называемый немецкий путь, когда местному бизнесу выплачивались единовременные субсидии в связи с локдауном.

России будет очень дорого стоить повторение мер Германии по борьбе с коронавирусом. Тем более что отечественные предприятия испытали гораздо меньшие экономические потери по сравнению с европейскими странами. К тому же мы все знаем про отношение правительства к такого рода помощи, вся эта история с «вертолётными деньгами» и прочее… Эта история не пройдёт в РФ, хотя было бы гораздо разумнее использовать часть средств из многотриллионного Фонда национального благосостояния, — заключила Куликова.

При этом эксперт отметила, что в российских реалиях объём финансовой помощи малым и средним предприятиям следует считать адекватным. В России не увеличился госдолг, несмотря на то что в стране продолжает увеличиваться смертность от коронавируса, а предприятия всё больше просят поддержки у властей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял решение выделить на поддержку малого и среднего бизнеса 8 млрд рублей. Как отметил чиновник на совещании кабинета министров, в некоторых регионах страны сохраняются или вводятся новые ограничения для более эффективной борьбы с коронавирусом.