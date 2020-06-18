Эксперт оценил судьбу «Северного потока — 2» без решения Дании по судам

https://static.news.ru/photo/81b99b28-b154-11ea-9aea-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Внесение изменений в разрешение на строительство «Северного потока — 2» по использованию нового типа судов не выступает в качестве определяющего фактора для реализации проекта, сообщил гендиректор «Инфотэк-Терминал» Рустам Танкаев.

Он пояснил, что суда с якорным позиционированием, разрешение на использование которых подал оператор возведения газопровода Nord Stream 2, играют роль как вспомогательных.

Является ли это обязательным для завершения строительства газопровода? Конечно, нет. С помощью «Академика Черского» можно полностью завершить проект, — отметил Танкаев.

По его мнению, положительное решение Дании по использованию при строительстве газопровода новый тип судов возможно, так как это по сути ни на что не влияет. Однако, добавил он, США могут так или иначе попытаться помешать такому решению.

Дания, когда принимает решения в отношении «Северного потока-2», во многом руководствуется политическими мотивами, а именно интересами США, — подчеркнул эксперт.

При этом, уточнил Танкаев,такой поворот событий будет неприятным, «но не смертельным» и не критическим. Поэтому, предположил он, США в связи с этим «не будут особенно упираться», передаёт RNS.

16 июня компания Nord Stream 2 AG, отправила руководству Дании запрос на изменение уже полученного разрешения на поправку, предполагающую использование судов с якорным позиционированием. Одним из судов, способным завершить прокладку газопровода, считают якорную баржу «Фортуна» компании МРТС с 12-точечной системой позиционирования. В российском МИД уверены, что «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта.

Как писал NEWS.ru, высший земельный суд в Дюссельдорфе получил апелляцию Nord Stream 2 AG против решения Федерального сетевого агентства ФРГ, касающегося строительства «Северного потока — 2». Жалоба была подана 15 июня.

Законопроект о новых санкциях против строителей газопровода 4 июня внесла в Сенат США группа парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов. После первого раунда санкций в декабре 2019 года проект покинула швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.