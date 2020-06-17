Суд в Дюссельдорфе получил жалобу Nord Stream 2 на решение регулятора ФРГ

https://static.news.ru/photo/4df5cdd4-b0a0-11ea-b49c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Высший земельный суд в Дюссельдорфе получил апелляцию Nord Stream 2 AG против решения Федерального сетевого агентства ФРГ, касающегося строительства «Северного потока — 2», сообщила представитель инстанции.

По её словам, иск зарегистрирован под номером VI-3 Kart 211/20 (V). Сроки рассмотрения будут назначены самое раннее через два месяца, передаёт ТАСС.

Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили, что жалоба была подана 15 июня. Компания настаивает, что на фактическую дату 23 мая прошлого года года трубопровод был завершён с точки зрения экономической функциональности. Также в апелляции указано сообщил, что оператор согласно действующей в то время правовой базе внёс безвозвратные инвестиции в несколько миллиардов евро «задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане по изменению Газовой директивы».

Федеральное сетевое агентство Германии 15 мая отказало компании Nord Stream 2 AG в освобождении трубопровода «Северный поток — 2» от правил Газовой директивы Европейского союза. Там отметили, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил директивы является его реализация до 23 мая 2019 года.

По словам представителей компании, международные правовые эксперты согласились с тем, что сужение определения «завершение проекта» до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Кроме того, это противоречило бы конституционным гарантиям основного закона Германии.

Как писал NEWS.ru, Европейский суд юстиции отклонил иски компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток — 2»). Организации оспаривали нормы законодательства Европейского союза, которые распространяют часть правил на газопроводы из третьих стран.