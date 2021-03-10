Эксперт оценил согласие Польши с завершением «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/26fda0de-81b1-11eb-8d25-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В Польше заявили, что не сомневаются в успешном завершении проекта «Северный поток — 2». Такое изменение риторики страны, изначально всячески выступавшей против строительства газопровода, свидетельствует о том, что он действительно вскоре будет достроен. В этом убеждён глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Он отметил, что «Северный поток — 2» не влияет на интересы Польши и их прежние высказывания можно расценивать как ретрансляцию внешнеполитической линии США. Однако сейчас достройка газопровода является очевидным фактом, главное — завершить работы на датском участке, который оценивается как самый сложный.

Дания в течение долгого времени отказывалась выдать разрешение на укладку труб в своих территориальных водах. Оно было выдано лишь тогда, когда Штаты утвердили санкции против проекта. МИД РФ обвинил Данию в срыве проекта в угоду интересам США — изначально планировалось завершить работы в декабре 2019 года.

Датский участок длительное время был самым рисковым. Датчане могли отозвать разрешение и создать проблемы газопроводу, но такого уже точно не будет. Затем останется достроить соединение с немецкой частью газопровода, поэтому вопросов по завершению проекта не возникает, но остаётся давление американцев, которые продолжат осложнять работу «Северного потока — 2», — приводит слова Сергея Пикина «Экономика сегодня».

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель правительства Польши по стратегической инфраструктуре Пётр Наимски заявил, что в настоящее время практически не осталось сомнений в том, что газопровод «Северный поток — 2» достроят. Наимски отметил, что реализация проекта проходит на фоне санкций. Представитель польского кабмина добавил, что остаётся множество проблем юридического характера, связанных с началом эксплуатации газопровода.