В польском кабмине смирились с достройкой «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/63f6fb80-818d-11eb-8e10-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Представитель правительства Польши по стратегической инфраструктуре Пётр Наимски заявил, что в настоящее время практически не осталось сомнений в том, что газопровод «Северный поток — 2» достроят.

Сейчас россияне строят последний участок. Сегодня всё выглядит так, что этот газопровод будет закончен, — сказал чиновник в эфире PolskieRadio.

Наимски отметил, что реализация проекта проходит на фоне санкций. Представитель польского кабмина добавил, что остаётся множество проблем юридического характера, связанных с началом эксплуатации газопровода.

Мы всегда протестовали против этого проекта, потому что он противоречит безопасности Европы, — указал Наимски.

Ранее Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от Nord Stream 2 AG (юридическое лицо — оператор строительства «Северного потока — 2») расписание прокладки второй нитки газопровода в особой экономической зоне Дании. Это являлось одним из условий продолжения реализации проекта, писал NEWS.ru.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.