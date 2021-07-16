Эксперт оценил планы Польши инвестировать в недостроенную Балтийскую АЭС

Планы польской компании ZE PAK купить у Росатома долю в проекте Балтийской АЭС в Калининградской области не будут реализованы. Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

По мнению эксперта, для вхождения в проект Балтийской АЭС у инвесторов из Польши нет ни юридических оснований, ни гарантированного рынка сбыта. По его словам, на территории России Росатом никому не продает свои атомные станции и доли в них.

Юшков также уверен, что проект Балтийской АЭС никогда не будет реализован, поскольку для обеспечения региона электричеством уже созданы газовая генерация и резервная угольная станция. Также некоторые детали и мощности для БАЭС были перенесены на другие объекты в Ленинградской области и Белоруссии.

Даже построили приёмный СПГ-терминал, который является довольно спорным решением, но тем не менее указывает на специфику развития энергорынка в этом регионе. Атомных объектов в Калининградской области, скорее всего, уже никогда не будет, — объяснил он, добавив, что тему этой станции можно закрыть.

Строительство атомной электростанции вблизи Немана в 10 километрах от Литвы начали в 2009 году и приостановили в 2013 году, в том числе из-за отсутствия рынка сбыта, на который проект ориентировался изначально.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что польская компания ZE PAK планирует купить у Росатома долю в проекте Балтийской АЭС в Калининградской области.

Как сообщалось накануне, Росатом начал строить в Северске Томской области уникальный энергоблок с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-300. Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт войдёт в состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса и начнёт работать во второй половине 2020-х годов.