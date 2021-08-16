Эксперт оценил изменения при выкупе частниками транспорта

Частный бизнес может получить возможность вкладывать свои средства в развитие городского транспорта. Однако это не самый лучший способ инвестиций, так как быстро получить деньги в этой сфере невозможно. Об этом «Парламентской газете» рассказал директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

Вложение в транспорт — это не такие инвестиции, которые могут окупить себя быстро и начать приносить чистую прибыль владельцу. Может произойти и такое, что какая-нибудь компания выкупит вагоны и депо, но останется без клиентов, так как проиграет конкурс городской компании по перевозке пассажиров, — считает эксперт.

Кроме того, инвесторы могут увеличить интервалы движения транспорта, чтобы получить гарантированную прибыль и он не ездил полупустым просто так. Всем нужны деньги, поэтому из появившейся возможности будут выжимать максимум и возможно и увеличение стоимости проезда по аналогии с платными автотрассами, отмечает специалист.

А вот частного строительства метро в других городах, вне пределов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, быть не может. Из-за очень высокой цены строительства частной историей поземка может просто и не стать. Тут присутствует только федеральная поддержка, и большинство частных компаний такой нагрузки просто не осилят. Поэтому, как этот проект будет выглядеть в дальнейшем, покажет лишь время, но нам нужна чёткая и выстроенная схема работы, подытожил Трофименко.

Ранее стало известно, что авиакомпания Nordwind заявила о планах продавать билеты стоимостью один рубль для взрослых, путешествующих с детьми до 18 лет.