https://static.news.ru/photo/c7aa221c-42b2-11ea-a6ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан прокомментировал предложение Минтруда снизить прожиточный минимум за четвёртый квартал 2019 года на 403 рубля (до 10 тысяч 609 рублей). Ведомство ссылается на снижение цен на продукты в стране.

Вряд ли это связано с предложением президента закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума. Хотя само по себе такое закрепление носит бредовый характер, ведь почти никто же не понимает, как определяется прожиточный минимум, — отметил эксперт в интервью порталу «Сноб».

По его словам, вводить это техническое изменение власти намерены, чтобы не так сильно повышать зарплату, так как сейчас МРОТ коррелирует с прожиточным минимумом. Кроме того, реальный размер зарплат мало зависит от официального минимального размера оплаты труда.

Как писал NEWS.ru, высокая занятость в РФ сопровождается скромными зарплатами, что в результате позволяет существенно сэкономить на оплате труда работников компаний. Низкий уровень безработицы, отмечаемый в стране может показаться индикатором отсутствия проблем на рынке труда и в потребительском сегменте, однако это следствие отсутствия экономического роста.