https://static.news.ru/photo/6a6f9530-4831-11ea-9ab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает стабильной ситуацию на рынке потребительского кредитования. Однако уровень благосостояния граждан остался неизменным.

Мы видим, что в прошлом году Центробанком реализован ряд мер по охлаждению рынка потребительского кредитования, как с помощью надбавок к коэффициентам риска, так и введения в расчеты ПДН. Данный набор мер уже проявил себя в виде замедления темпов роста розничного кредитования до 18,6% по итогам прошлого года против уровней в 22,8% в 2018 году. Можно ожидать, что в 2020 году тенденции «закручивания гаек» со стороны регулятора продолжатся, что также будет способствовать дальнейшему замедлению розничного кредитования, — заявил Покатович NEWS.ru.

Он отметил, что нынешние показатели просрочки могут находиться «в отрыве» от реальности, которой живёт российское население. Также на рынке заметны тенденции, свидетельствующие об ухудшении уровня жизни россиян.

Негативно сказывается на уровне благосостояния граждан и рост портфеля МФО. Так, за 9 месяцев 2019 года он составил 40,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, подчеркнул эксперт.

В текущих условиях мы считаем, что потребление кредитных ресурсов со стороны россиян имеет вынужденный характер — кредиты используются малообеспеченными слоями населения для поддержания своего уровня жизни в условно комфортных рамках, — завершил главный аналитик.