Эксперт объяснил запрет переводов за рубеж по исполнительным листам

https://static.news.ru/photo/851b1026-5f00-11eb-be4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет на прямые переводы за рубеж по исполнительным листам не навредит добросовестному бизнесу. Такое мнение высказал профессор кафедры экономики и финансов фирмы НИУ ВШЭ, эксперт по вопросам бюджета и инвестиций Иван Родионов.

Так он прокомментировал планы Минюста и Банка России о запрете зачисления средств по исполнительным листам на зарубежные счета.

Сейчас можно выводить деньги за границу по исполнительным листам напрямую. Это удобно, но сохраняет у предпринимателей возможность производить запрещённые финансовые манипуляции. Центробанку будет необходимо разобраться с этим и устранить все возможные лазейки, — цитирует Родионова «Экономика сегодня».

К необходимости принимать ограничительные меры привело растущее желание бизнеса обналичивать и выводить средства за рубеж. В последние годы для проведения сомнительных операций используются исполнительные надписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам, которые в России также считаются исполнительными документами.

При этом, как отметил Родионов, не всегда речь идёт о преступных намерениях. Прежде всего, это удобный инструмент, который помогает бизнесменам расширять поле трудовой деятельности.

Тем не менее подобный способ перевода могут ограничить российской юрисдикцией, а правило распространят также на нерезидентов страны.

Нововведения в законодательстве призваны минимизировать переводы недобросовестных представителей бизнеса с целью отмывания средств и уклонения от налогов.

По мнению Родионова, добросовестные бизнесмены от подобных мер не пострадают, так как стараются вовсе обходить такие способы перевода средств. Случаи, когда исполнительные производства действительно находятся за границей, не превышают 3%, в то время как прямые переводы за рубеж по исполнительным листам совершаются с завидной регулярностью.

Ранее NEWS.ru писал, что Минюст и Центробанк обсуждают вопрос пресечения деятельности по отмыванию и выводу средств из России по исполнительным документам. Среди вариантов решения проблемы есть полный запрет на прямой перевод взысканных денег за границу.