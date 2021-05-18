Маркетолог объяснил, зачем «Лента» покупает сеть Billa

https://static.news.ru/photo/613cd258-b887-11eb-9397-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса обозначила серьёзный тренд — кризис гипермаркетов, который начался ещё раньше. Для консолидации рынка торговые сети объединяются и поглощают другие компании. Об этом телеканалу «360» заявил маркетолог Николай Григорьев, объясняя причину покупки «Лентой» сети Billa.

Эксперт отметил , что сейчас происходит переформатирование всего мирового ретейла. По его словам, это проще делать, обладая соответствующим ресурсом, поэтому и начинают происходить подобные объединения.

Ничего особенного в этом нет, — сказал Григорьев.

Маркетолог пояснил, что из-за пандемии коронавируса огромные гипермаркеты с большим скоплением людей находятся в сложном положении. Покупатели стали сторониться многолюдных мест. В результате ретейлеры всерьёз задумались над новыми проектами, в том числе в сфере доставки. Для развития этого сегмента они также должны обеспечить наличие товаров на складе.

Как сообщалось, торговая сеть «Лента» договорилась о покупке сети супермаркетов Billa Russia за €215 млн. В результате этой сделки общая доля сети на рынке продуктового ретейла Москвы и Подмосковья поднимется до 3%. «Лента» планирует интегрировать в свою сеть 161 супермаркет, логистическую инфраструктуру и 5,4 тысячи сотрудников Billa Russia.

Накануне стало известно, что «Магнит» достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении торговой сети «Дикси», под управлением которой в настоящее время находятся 2,6 тысячи магазинов в России. Сделка оценивается в 92,4 млрд рублей. В рамках этой сделки «Магнит» также приобретёт пять распределительных центров «Дикси» общей площадью 189 тысяч кв. метров.