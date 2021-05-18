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Маркетолог объяснил, зачем «Лента» покупает сеть Billa

12:29, 19 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса обозначила серьёзный тренд — кризис гипермаркетов, который начался ещё раньше. Для консолидации рынка торговые сети объединяются и поглощают другие компании. Об этом телеканалу «360» заявил маркетолог Николай Григорьев, объясняя причину покупки «Лентой» сети Billa.

Эксперт отметил, что сейчас происходит переформатирование всего мирового ретейла. По его словам, это проще делать, обладая соответствующим ресурсом, поэтому и начинают происходить подобные объединения.

Ничего особенного в этом нет, — сказал Григорьев.

Маркетолог пояснил, что из-за пандемии коронавируса огромные гипермаркеты с большим скоплением людей находятся в сложном положении. Покупатели стали сторониться многолюдных мест. В результате ретейлеры всерьёз задумались над новыми проектами, в том числе в сфере доставки. Для развития этого сегмента они также должны обеспечить наличие товаров на складе.

Как сообщалось, торговая сеть «Лента» договорилась о покупке сети супермаркетов Billa Russia за €215 млн. В результате этой сделки общая доля сети на рынке продуктового ретейла Москвы и Подмосковья поднимется до 3%. «Лента» планирует интегрировать в свою сеть 161 супермаркет, логистическую инфраструктуру и 5,4 тысячи сотрудников Billa Russia.

Накануне стало известно, что «Магнит» достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении торговой сети «Дикси», под управлением которой в настоящее время находятся 2,6 тысячи магазинов в России. Сделка оценивается в 92,4 млрд рублей. В рамках этой сделки «Магнит» также приобретёт пять распределительных центров «Дикси» общей площадью 189 тысяч кв. метров.

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