Эксперт объяснил россиянам цели снижения ипотечной ставки

Экономический эксперт Евгений Надоршин объяснил NEWS.ru, как следует воспринимать понижение процентных ставок по ипотечному кредитованию. Основная цель, по мнению эксперта, это попытка стимулировать рынок недвижимости за счёт бюджетных средств.

Задумка в том, чтобы стимулировать спрос на ипотеку, но, боюсь, что ставка в девять процентов особым стимулом не станет, есть версия, что если перейти от двузначных ставок к однозначным, это что-то принципиально изменит, — заявил Надоршин.

Также эксперт добавил, что кардинально ситуацию на рынке недвижимости это не изменит.

Стоит отметить, что у меня такого мнения нет, потому что семипроцентная программа льготной ипотеки, которая действовала до недавнего времени, подавляющую часть платежеспособного с точки зрения доходов и сбережений населения уже привлекла на рынок, поэтому привлечь по девятипроцентной программе, примерно сопоставимо по объему спроса хотя бы с прошлым годом, практически нереально, поэтому рынок недвижимости особо не оживит, — добавил Надоршин.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о стабилизации российской экономики. По мнению российского лидера, инфляция замедляется, снижаются цены на отдельные товары. Власти продолжают отслеживать ситуацию, важно не допускать разбалансировки экономической динамики, добавил президент.