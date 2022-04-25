18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Экономика

Эксперт объяснил россиянам цели снижения ипотечной ставки

Экономист Евгений Надоршин объяснил россиянам цели снижения ипотечной ставки
19:56, 25 апреля 2022
Эксперт объяснил россиянам цели снижения ипотечной ставки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Экономический эксперт Евгений Надоршин объяснил NEWS.ru, как следует воспринимать понижение процентных ставок по ипотечному кредитованию. Основная цель, по мнению эксперта, это попытка стимулировать рынок недвижимости за счёт бюджетных средств.

Задумка в том, чтобы стимулировать спрос на ипотеку, но, боюсь, что ставка в девять процентов особым стимулом не станет, есть версия, что если перейти от двузначных ставок к однозначным, это что-то принципиально изменит, — заявил Надоршин.

Также эксперт добавил, что кардинально ситуацию на рынке недвижимости это не изменит.

Стоит отметить, что у меня такого мнения нет, потому что семипроцентная программа льготной ипотеки, которая действовала до недавнего времени, подавляющую часть платежеспособного с точки зрения доходов и сбережений населения уже привлекла на рынок, поэтому привлечь по девятипроцентной программе, примерно сопоставимо по объему спроса хотя бы с прошлым годом, практически нереально, поэтому рынок недвижимости особо не оживит, — добавил Надоршин.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о стабилизации российской экономики. По мнению российского лидера, инфляция замедляется, снижаются цены на отдельные товары. Власти продолжают отслеживать ситуацию, важно не допускать разбалансировки экономической динамики, добавил президент. 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео