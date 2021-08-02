Эксперт объяснил отказ «Газпрома» от транзитных мощностей Украины

Отказ «Газпрома» от бронирования транзитных мощностей Украины в IV квартале текущего года объясняется дороговизной данного маршрута поставок на европейский энергетический рынок. Такое мнение выразил в эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

По его словам, все обязательства сторон по контракту на 40 млрд кубометров газа в год останутся в силе. Однако предложенный Украиной вариант с бронированием дополнительных транзитных мощностей дороже обычного маршрута через соседнюю страну на 30%.

Украина хочет, чтобы «Газпром» ещё больше транспортировал газа по её ГТС. Но украинский маршрут для нас – самый дорогой, а те дополнительные мощности, которые Украина предоставляет, они ещё дороже на 30%. Нам, получается, невыгодно по таким тарифам транспортировать, — подчеркнул эксперт.

Правосудов также отметил, что, несмотря на сокращение газовых поставок через Украину, транзит российского газа в Европу приближается к рекордным показателям. Однако наращивать поставки для «Газпрома» было бы невыгодно с точки зрения бизнес-интересов.

С точки зрения бизнеса, для «Газпрома» это выглядит полным бредом. Поэтому «Газпром» говорит: «Я поставляю, что могу, согласно контракту». Проблема ещё в том, что была холодная зима, причём не только в Европе, но и в России. Соответственно, у нас полупустые подземные хранилища. А труба не резиновая, – заключил он.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не стал бронировать транзитные мощности Украины на IV квартал текущего года. Российской компании был предложен газовый объём в размере 9,8 млн кубометров в сутки.