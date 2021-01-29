Эксперт назвала самый опасный период для рубля

https://static.news.ru/photo/eb1074e8-62ac-11eb-bbb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова рассказала, какой период может стать для рубля самым опасным. Он будет связан с введением санкций против России со стороны США.

Главными рисками для российской валюты в наступившем году станут негативная геополитическая обстановка, изменяющиеся нефтяные котировки и другие факторы.

В 2020-м произошло много событий и факторов, которые могут отразиться на мировой и российской экономике в 2021 году, в частности, на курсе рубля к доллару и евро. Это и пандемия коронавируса, и выборы президента США, — цитирует Храмову агентство ПРАЙМ.

Эксперт предупредила, что давление на рубль усилится с введением Байденом новых антироссийских санкций.

Согласно консолидированному прогнозу аналитиков, в I квартале курс доллара составит 73,4 рубля, во II — 72 и 87,4 рубля, в III — 71,25 и 86,8 рубля, в IV — 71,6 и 84,9 рубля.

При этом многие аналитики называют рубль «рискованным активом» и стараются избавиться от него при нестабильности финансового рынка, отметила эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов заявил, что США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам. По его словам, из-за этого для Джо Байдена станет определяющим стимулирование американской экономики.