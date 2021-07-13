Эксперт оценил возможность компенсации Киеву за «Северный поток — 2»

На сегодняшний день Киев хочет около €3 млрд за запуск «Северного потока — 2». При этом ранее украинская сторона называла справедливой компенсацией «деоккупацию» украинских территорий. Об этом изданию Pravda.Ru сообщил политолог Михаил Погребинский.

Кроме денег, Украина хочет кредитную линию на €5 млрд и точное продление договорённостей с «Газпромом» по поводу прокачки российского газа по территории Украины в течение 10 лет.

Германия хотела стать мощным хабом. И она достигает этой цели при завершении «Северного потока — 2». Чтобы не было лишних разговоров, Берлин готов будет заплатить, — отмечает эксперт.

Однако полной реализации своих запросов украинская сторона вряд ли добьётся, сообщает Погребинский. Тем более ни о каких денежных компенсациях речи идти не может.

Ранее в Германии заявили о новом враге «Северного потока — 2». Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер стал новым противником газопровода.