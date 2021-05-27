Эксперт назвал способ спасения от финансового кризиса

https://static.news.ru/photo/ae55899a-619e-11ea-97ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

Экономика развивается циклично, потому возникновение в ней время от времени кризисов закономерно. Чтобы защититься при начале очередного негативного отрезка, в кризис следует входить, имея как можно меньше слабых активов в совокупном портфеле. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал управляющий активами компании «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

По мнению Русецкого, при кризисе защитную роль инвестиций могут взять на себя российские облигации, причём как валютные, так и рублевые. При этом «следует помнить» , что повышенная волатильность может повлиять и на облигации, потому средняя просадка в период рецессии на уровне 20% является практически нормой.

Эксперт полагает, что лучше турбулентность переносят защитные акции секторов, чья выручка от неё не зависит. Это могут быть здравоохранение, телекоммуникации и ЖКХ.

В сам кризис по традиции растут гособлигации США, Швейцарии, Японии, а также золото — именно с таким портфелем стоит входить в кризис, — подчеркнул Русецкий.

Ранее Центробанк сообщил о рекордной «дыре» в валютном балансе банковской системы РФ. Обязательства банков превысили их запасы на $15 млрд. Эта разница может объясняться уверенностью кредитных организаций в укреплении рубля. ЦБ системной проблемы в этом не видит.