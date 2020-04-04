Эксперт назвал главные последствия для экономики из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/f53a5e48-763f-11ea-919f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кризис из-за пандемии коронавирусной инфекции может привести к ряду последствий для мировой экономики, в том числе — к Четвёртой индустриальной революции. Такое мнение выразил ведущий экономист Всемирного экономического форума Роберто Кротти.

Он отметил, что на фоне пандемии во многих странах вводится режим жёсткого карантина, что влечёт за собой глобальный переход к цифровым технологиям. Из-за этого, сказал Кротти, может произойти масштабная цифровизация, которая приведёт к Четвёртой индустриальной революции.

Также экономист спрогнозировал сокращение торговли. Однако он заметил, что пока прогноз по этому поводу является неопределённым.

Также будут переформатированы цепочки производства и сбыта. Вероятнее всего, с развитием ситуации в мире традиционная часть экономики войдёт в стагнацию, — приводит слова Кротти РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Евросоюз должен подготовиться к тому, что после коронавируса мир так или иначе изменится. Об этом заявил служащий в структурах Евросоюза.

По словам чиновника, главной темой совета министров иностранных дел стран ЕС станут международные последствия распространения нового коронавируса.