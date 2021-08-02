Связь между нехваткой мигрантов и ростом зарплат назвали «бесспорной»

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов прокомментировал NEWS.ru слова мэра Москвы Сергея Собянина об увеличении инфляции в связи с массовыми увольнениями рабочих.

По его словам, о влиянии увольнений на уровень инфляции говорить сложно ввиду глобальности самого процесса инфляции, однако связь между нехваткой мигрантов и ростом зарплат бесспорна. Эксперт пояснил, что при росте зарплат растёт и стоимость продукта, производимого тем, кто получает зарплату. В последнее время зарплаты выросли на 50–100% в зависимости от отрасли, что коснулось и мигрантов, а их зарплата в среднем по стране составляет 43–45 тысяч рублей.

При этом говорить о наиболее «доходных» для мигрантов отраслях непросто, поскольку «они предпочитают трудоустраиваться по знакомству или по склонности».

Сейчас проблемы с трудоустройством нет никакой, огромное количество вакансий, — заявил эксперт, сообщив о прямых запросах, поступающих в Федерацию со стороны бизнесменов, готовых набрать на работу от 500 до 10 тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовые увольнения рабочих в условиях коронавирусных ограничений повлекли за собой увеличение стоимости рабочей силы и, как следствие, увеличение инфляции. Однако, по его словам, бизнес уже адаптируется к такой ситуации, объёмы работ растут, а власти столицы продолжают работу над крупными строительными проектами.