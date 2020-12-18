Эксперт-международник назвал причины экономического кризиса в Литве

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Предприниматели Литвы опасаются экономического коллапса в стране. В Литовской конфедерации бизнеса связывают кризисную ситуацию с коронавирусными ограничениями.

Падение экономики Литвы оценивается в 4,6%, но этот показатель ещё может ухудшиться. Безработица в стране находится на уровне 14,6%. Негативные тенденции плохо купируются дотациями и субсидиями. Работоспособное население продолжает покидать страну, а карантинные меры усиливают происходящие процессы. Жёсткий режим ограничений, действующий до 31 января, привёл к фактической остановке экономики.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил , что проблемы Вильнюса начались задолго до начала пандемии COVID-19.

Для прибалтов ситуация усугубляется тем, что их экономики небольшие и зависят от других государств. Прибалтийский бизнес паникует и ждёт помощи. В Брюсселе есть понимание данных проблем, что отразилось в бюджете ЕС на 2021–2027 годы, где доли прибалтов увеличились. Субсидии для этих республик повысились в среднем на 30%, — рассказал эксперт.

По мнению Оленченко, структура литовской экономики деградировала за время пребывания страны в ЕС. Страна сохранит статус отстающей и после реализации семилетнего бюджетного плана Евросоюза, уверен старший научный сотрудник.

Новый план ЕС по Прибалтике будет также насыщен деньгами, как и предыдущий, не приведший к ощутимому улучшению качества жизни в регионе и к усилению национального бизнеса прибалтийских государств, — заметил Оленченко.

Эксперт заявил, что прибалтийские страны в обмен на вступление в ЕС, субсидии и дотации отказались от контроля над многими отраслями экономики.

В Прибалтике благоденствует иностранный капитал, прежде всего шведский, финский, датский и германский, а национальный бизнес пытается выживать. В такой же мере это относится к населению, — развил мысль Оленченко.

Эксперт предположил, что проблемами прибалтийских республик являются увлечение политическими проектами, привнесёнными извне, и искусственное ограничение связей с Россией и Белоруссией. В результате политические элиты, бизнес и население «живут своей жизнью», заботясь только о собственных интересах. В этой ситуации коронавирусный локдаун только акцентировал уже существующие тенденции.

Элиты увлечены политическим декларированием и борьбой, отстаиванием евро-атлантических ценностей, бизнес пытается выжить, а население впадает в апатию. Люди вынуждены эмигрировать и ограничивать себя, — заключил Оленченко.

Ранее Белоруссия временно прекратила экспорт нефтепродуктов через Литву, сообщал NEWS.ru.