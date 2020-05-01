Эксперт Forbes оценил шансы РФ справиться с нефтяным кризисом

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Обозреватель американского журнала Forbes Кеннет Рапоза, оценивая нынешний нефтяной кризис, дал свой прогноз для России.

По словам эксперта, советская экономика рухнула, потому что в 80-х годах на нефтяном рынке произошёл кризис. Нефть тогда стоила $10 за баррель. Однако этот сценарий для России не повториться. Москва втянута в международные рынки капитала, запас которых достигает около $563 млрд.

Кроме того, Рапоза высоко оценил меры, которые предпринимает российское правительство для борьбы с COVID-19 .Но при этом бюджет страны всё равно сильно пострадает. Дефицит первичного бюджетного баланса может составить 5,5%.

Аналитик BNP Paribas Луис Пейшото также считает, что экономике РФ ничего не угрожает. Об этом свидетельствует повышение кредитного рейтинга страны, пишет «ПолитРоссия».

Ранее Центробанк продал на внутреннем рынке валюту на 20 млрд рублей. С 10 марта регулятор занимается упреждающей продажей валюты для снижение волатильности финансовых рынков в условиях резких изменений на нефтяном рынке.

NEWS.ru писал, что российским банкам может понадобиться поддержка государства в том случае, если экономика страны не оправится от последствий пандемии, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, самые большие потери в банковском секторе будут связаны с банкротством клиентов и их невозможностью обслуживать свои долги.