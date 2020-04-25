Греф: банкам может понадобиться помощь при шоковой ситуации в экономике

https://static.news.ru/photo/72c9404c-86d8-11ea-8c11-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Целому ряду банков может понадобиться поддержка, если экономика России не оправится от последствий пандемии. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Если это продлится дольше, то, к сожалению, наверное, будет ещё более сложная ситуация в банковском секторе. Поэтому на конец текущего года вполне возможно, что банкам придётся уже оказывать поддержку, — приводит его слова ТАСС.

При этом Греф отметил, что самые большие потери банковского сектора будут на этапах, связанных с банкротством клиентов и невозможностью клиентов обслуживать свои долги.

Накануне, как писал NEWS.ru, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику страны. По её словам, во втором квартале 2020 года будет снижение ВВП на 8%. После чего бюджетная сфера начнёт постепенно восстанавливаться. В результате третий квартал будет лучше второго, четвёртый — лучше третьего.