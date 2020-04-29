ЦБ РФ продал на внутреннем рынке валюту на 20 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/48c8607e-205e-11ea-8c9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

В рамках мер по снижению волатильности Банк России продал на внутреннем рынке валюту на сумму 20,4 млрд рублей.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте регулятора. Согласно ему, принятые меры являются упреждающими. Объём валюты, проданной Центробанком, с расчётами 27 апреля составлял 20,5 млрд рублей.

Банк России проводит упреждающую продажу валюты с 10 марта. Это делается для повышения предсказуемости действий денежных властей, а также снижения волатильности финансовых рынков в условиях резких изменений на нефтяном рынке. В период с 10 марта по 28 апреля объём продажи валюты на внутренним рынке составил 460,2 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне стали забирать валюту с депозитов в банках. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.