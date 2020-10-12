Эксперт: американский СПГ не отобьёт европейский газовый рынок у РФ

https://static.news.ru/photo/a7b3d3b8-0c97-11eb-a4c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Планы США по расширению поставок сжиженного природного газа в Европу не повлияют на позиции «Газпрома» на рынке европейского газа, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Вашингтон планирует увеличить поставки СПГ для европейских стран на фоне роста цен на газовом рынке, однако, по подсчётам эксперта, это не принесёт американским компаниям больших прибылей и просто позволит вывести бизнес в небольшой плюс после периода убыточных поставок на фоне кризиса, связанного с COVID-19, пишет «Экономика сегодня».

Экспорт американского газа в Европу действительно начнётся, но не надо его переоценивать — до этого многие поставки были физически отменены, однако данный процесс не принесёт экспортёрам выгоды, — отмечает Юшков.

Он подчеркнул, что позициям «Газпрома» планы США не угрожают, так как политика многих поставщиков зависит в большей степени от рентабельности поставок, чем от политических мотивов Вашингтона.

В то же время ценовая политика «Газпрома» позволяет минимизировать потери от скачков цен на газ, в то время как американские поставки непостоянны за счёт падения рентабельности.

Юшков добавил, что у американских поставщиков есть другие, более выгодные рынки сбыта СПГ, чтобы в ущерб себе пытаться конкурировать с «Газпромом» в Европе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в июле Россия нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай до рекордного значения — 717 млн кубометров. Этого удалось достичь благодаря выходу российских заводов СПГ из плановых ремонтов и запуску навигации по Северному морскому пути.