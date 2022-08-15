Экс-командир самолета раскритиковал идею создания виртуального пилота Экс-командир самолета Романов: замена второго пилота на виртуального снизит безопасность

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Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов раскритиковал идею заменить второго пилота на виртуального. По его мнению, подобные инициативы предлагают люди, которые не разбираются в авиации. Пассажиры вряд ли захотят полететь на самолете, которым управляет компьютер, из-за сниженного уровня безопасности, заявил он в разговоре с «360».

Я считаю, что это просто инициатива людей, которые слабо разбираются в авиации. Возможно, даже в компьютерах они слабо разбираются. Потому что часто об этом [создании виртуального второго пилота] говорят люди непрофессиональные. Я уже не говорю про здравый смысл, которого здесь нет, — прокомментировал специалист.

Романов убежден, что предложение создать виртуального второго пилота родилось из-за желания сэкономить. Он пояснил, что нельзя исключать вероятности какого-либо сбоя в системах, а в таком случае вся ответственность будет только на одном человеке. Эксперт подчеркнул, что все схемы на случай экстренных ситуаций разрабатывались с учетом двух пилотов.

Крупнейшая грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» заявила о сокращении более 200 пилотов Boeing. Сокращение коснётся авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран». В компании заявили, что оптимизация численности персонала — вынужденная мера, которая проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота.