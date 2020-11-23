Экс-глава аппарата Чемезова стал кандидатом на пост Чубайса в «Роснано»

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Кандидатуру первого заместителя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова рассматривают на пост главы «Роснано». Это подтвердили несколько источников, в том числе близкие к федеральным властям, правительству и среди знакомых кандидата.

По словам инсайдера, кандидатура Куликова вполне вероятна. Он отметил, что у него большой опыт работы в крупных корпорациях. Кроме того, он работал и со стороны государства. Это, по мнению источника, «поможет построить эффективную работу по удовлетворению спроса на инновационные продукты и разработки».

Куликов — отличный стратег, который умеет учитывать накопленный опыт и адаптировать его исходя из новых вызов и конъюнктуры рынка. При этом его сильной стороной является и выстраивание внутренних процессов в компании, формирование сильной управленческой команды, оптимизация затрат, при повышении эффективности работы в целом, все это может быть крайне актуально в случае с «Роснано», — добавил ещё один собеседник РБК.

Сергею Куликову 44 года. В Вооружённых силах он прослужил с 1994 по 2000 год. После этого он работал в «Промэкспорте» и «Рособоронэкспорте». В 2008 году получил должность помощника главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Через год Куликов уже возглавлял его аппарат. В 2013 году Куликов был назначен исполнительным директором «Ростеха», с 2015 года — индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации, а в июне 2018 года стал первым зампредом коллегии ВПК.

О том, что в рамках реформы системы институтов развития «Роснано» перейдёт под управление ВЭБ.РФ 23 ноября объявил премьер-министр Михаил Мишустин. При этом, по данным инсайдеров РБК Анатолию Чубайсу предложат новую должность. Пока неизвестно, кем будет Чубайс после реформирования «Роснано». Известно, что эта структура и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ, а РФПИ — под управление РВК. Функционировать будут восемь институтов развития.

Как сообщал NEWS.ru, правительство РФ планирует ликвидировать Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а также особые экономические зоны, а их полномочия распределить между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.